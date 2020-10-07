工業電腦龍頭研華（2395）9月營收43.50億元，年減12.78％，月增1.28％，第三季合併營收130.49億元，與去年同期高峰相比，衰退9.26％，符合公司預期，累計前9月合併營收383.40億元，年減5.7％。

研華7日公告9月營收，從區域來看，以北美與韓國市場營運動能較為突出，主要事業群受企業資本支出縮減，客戶下單保守影響，9月業績大多較去年同期下滑，應用電腦事業群（ACG）與智能服務事業群（SIoT）表現相對穩健。

研華今年首季因疫情導致生產狀況不順，第二季製造恢復，業績表現回穩，但因歐美疫情擴大，導致下半年訂單能見度不佳，包括博奕、零售業績平淡，牙醫、美容及醫院基礎建設等非急迫性醫療需求延遲。

研華累計前9月營收383.4億元，整體而言，中國大陸、台灣與韓國市場維持年對年成長，而美國與歐洲地區仍呈現下滑；在事業群部分，工業物聯網事業群（IIoT）與應用電腦事業群（ACG）皆優於去年同期，其他事業群營收表現則呈現衰退狀況。

此外，研華營運方針將聚焦全球布局、產業專注、在地化經營三大發展目標，並提出全球綜合區域（GIRC）經營概念，對北美、歐洲、中國、其他等4大區域總部設定不同目標。

北美市場以品牌及ODM雙軌發展，希望提升目前僅占30％的品牌業績比重；歐洲市場將進行雙營運服務中心戰略分工，提升在地服務價值與獲利優勢；將發展更多具中國大陸特色的產品研發，並攜手在地夥伴深耕生態系發展。

(工商 )