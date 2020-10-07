台南市議會定期會7日進行農業局、經發局工作報告時，萊克多巴胺美豬議題持續發酵，國民黨團議員輪番要求市府研發檢測萊克多巴胺的試劑，並提供市民隨時檢測肉品是否安全。

王家貞指出，國人非常關切自身健康，民進黨在野時也全力反對萊克多巴胺美豬進口，誰知民進黨執政後竟開放萊克多巴胺美豬，嚇得國防部、體育署等相關部會，紛紛澄清不會讓國軍和選手吃瘦肉精豬肉；國民黨團也要求台南零檢出，不可讓萊克多巴胺進入校園，所有台南公有市場及私營市場販售的豬肉都不能檢出瘦肉精。

蔡育輝則播放檢測萊克多巴胺試劑的影片表示，美國人不吃瘦肉精美豬卻外銷，國內外專家學者也一再強調含瘦肉精的豬肉對人體健康傷害大，民進黨在野時也抗議成那樣，如今卻自打嘴巴；台灣豬既然不能含瘦肉精，證明萊克多巴胺有毒，坊間網路四處可見販賣檢測萊克多巴胺的定性和定量試劑，市府應設法研發相關檢測試劑，提供市民檢測。

林燕祝認為，因應明年即將開放瘦肉精美豬，國民黨立委6日在立法院文化及教育委員會提案，要求政府對含瘦肉精豬肉進行源頭管理及查驗，以及修法在校園禁用含瘦肉精美豬及加工品，沒想到這兩項提案卻遭民進黨立委合力擋下，令人質疑民進黨根本是說一套、做一套，守護國人健康的承諾都是欺騙，連源頭管理、修法避免學童吃到瘦肉精食品都杯葛，根本不惜犧牲國人健康換取政治利益。

林美燕說，台南市有600個養豬場，合計畜養60萬頭豬，為確保本土豬價，讓豬農能安心養豬，降低豬隻死亡率是農業局的責任，為穩定豬農收益也請協助外銷或轉型。

李中岑認為，農業局無法確認市面上的豬肉來自何方，至今又沒提供任何萊克多巴胺標章，民眾怎能吃得安心？如果官方標章難產，是否應採用蔡育輝議員的建議，提供民眾自行檢驗萊克多巴胺的試劑或試紙。

曾培雅強調，為了孩子食安問題，尤其營養午餐更是孩子每天都必須吃的食物，身為民代更應把關，不應為了政黨利益犧牲孩子的健康。

(中時 )