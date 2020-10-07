國防部長嚴德發今（7）日赴立法院外交及國防委員會，就國防部業務概況進行報告，對於外傳美國將軍售台灣7項武器，嚴德發表示，「有的是有的，有的是沒有」，目前仍在評估當中，待美國正式知會國會，就會對外公布。

民進黨立委劉世芳詢問，美國對台軍售7項武器，這些項目已經確定了嗎？還是只是簽署MOU（備忘錄），仍在談判過程？嚴德發表示，按照軍售進度，美方要通知國會後才會對外公布，目前都還在評估，這7項軍售內容，有的是有的，有的沒有，不完全正確，但只要美知會國會，國防部就會公布。

國防部9月30日新聞稿指出，美方可能售台攻擊性武器反制大陸，未來若有軍售，將依台灣關係法及六項保證。劉世芳質疑，六項保證只是共和黨黨綱，並不是法案，而這7項武器採購，不管是否為媒體所報導的數額龐大、明顯超車或緊急拍板，國防部會突然有這樣的考量，是跟選舉有關嗎？還是兩岸情勢緊張有關？

嚴德發說，裡面有很多軍投軍售項目，不是現在才提出來，已有一段時間，甚至去年就提，現在程序還沒走完，美方也有自己的評估。

劉世芳再提，從2020年7月10日往前推至2017年6月29日，這些美對台軍售表，理論上我方大概都已完成重要購買程序，2020年7月10日提出愛三延壽案，我們自己也同意，但這美國對台7項軍售案，好像真的是超車超得太快，國防部是否有派人了解真正的原因。

國防部戰規司則代理司長表示，美國對台7項軍售，不論是幾項，對美軍購都是經過國軍按照敵情威脅，以及整體防衛構想、打的需求，經審慎密考量後才向美提出，且與美溝通順暢。

劉世芳提醒，如果有美國對台軍售這樣的消息突然拋出來，剛好又是立法院在審查預算時，還是要審慎對外講清楚，如果對我們戰備或戰力提升有用的，不管是要超車，或跟原來2020年7月10日之前明顯不同，國防部可以對外審慎說清楚，相信現在台海之間的緊張，或螺旋性的戰備狀態，我們都會支持。

(中時新聞網)