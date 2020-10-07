新北市文化局與祕書處推動「新北視角計畫」，於市府18樓迎賓空間展示8位畫家的10幅作品，包括國寶級畫師李梅樹作品《清溪浣衣》、畫家何肇衢以鳥瞰遠眺描繪的《淡水風光》等巨作，總價值高達6000萬元；新北市長侯友宜7日出席開幕典禮表示，盼翻轉辦公空間冷冰印象，讓世界看見看見新北藝術家能量。

新北市文化局表示，18樓為新北市府事務核心，每年接待無數往來國內外重要貴賓、使節等，文化局與祕書處攜手合作，以「山、海、空、市．流動的新北」，展示10幅新北藝術家典藏作品，有具象影像也有意象畫作，盼透過藝術家詮釋的新北市，讓外賓認識新北多樣性之美。

文化局指出，李梅樹膾炙人口的村婦河邊洗衣系列作品《清溪浣衣》，反映台灣早期文化足跡；深受立體派畢卡索畫風影響的大師何肇衢，以鳥瞰遠眺描繪的《淡水風光》，帶人時光倒回30年前的淡水河岸；創作與觀音山有著深厚地緣連結關係的藝術家謝牧岐，以《觀音吐霧》反觀連結臺灣近代美術的發展片段等。

侯友宜說，政府機關往往給人神祕的距離感，透過迎賓空間改造，創造結合藝術的工作環境，接待外賓時也能輕鬆聊聊新北的藝術創作，尤其這次展出畫作最貴要價2500萬元，比他還要值錢，「市長室外的駐衛警可說都是請來保護畫作的！」。

(中時 )