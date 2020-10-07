黃喉貂在玉山園區，活動範圍廣大。（野聲環境生態顧問公司提供／廖志晃南投傳真）

有「羌仔虎」之稱的黃喉貂，活動領域曝光，玉山國家公園管理處委託野聲環境生態顧問公司進行研究調查，發現從塔塔加到玉山北峰，甚至在玉山南峰、排雲山莊等地，都有如黃色閃電般的黃喉貂，在山林間快速移動的身影！

黃喉貂是第3級保育類野生動物，台灣特有亞種，分布於海拔300至3900公尺的原始森林，以中海拔為常見；雖然外表可愛，卻有山羌殺手稱號，黃喉貂會群體圍獵體型比牠們大的山羌，因此被為「羌仔虎」。

野聲環境生態顧問公司透過自動照相機監測，及頸圈追蹤器進行追蹤定位，從2019至2020年捕捉繫放14隻黃喉貂，利用無線電追蹤活動範圍，雄性約為22.6到23.5平方公里，雌性約為2.6到10平方公里。

其中，研究團隊稱為「天天」的黃喉貂，透過GPS頸圈定位資料計算，活動範圍達118.7平方公里，相當於嘉義市的2倍大、玉山國家公園的十分之一！

黃喉貂可能因為食物資源的差異，而影響活動的範圍，但也顯示黃喉貂活動範圍廣大；塔塔加遊憩區是目前最容易目擊黃喉貂的區域，由於在2019年捕捉的黃喉貂，檢測發現有感染寄生原蟲肝簇蟲及腺病毒，可能會導致慢性肝炎，因此發現時請保持距離，並且不要餵食。

(中時 )