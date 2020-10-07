嘉義縣農會結合棒棒積木飯店推出「嘉鄉味．好棒棒」系列料理，精選18鄉鎮市通過產銷履歷驗證的當季食材入菜，一套12道菜。（呂妍庭攝）

嘉義縣農會結合棒棒積木飯店推出「嘉鄉味．好棒棒」系列料理，精選18鄉鎮市通過產銷履歷驗證的當季食材入菜，一套12道菜。（呂妍庭攝）

嘉義縣農會結合棒棒積木飯店推出「嘉鄉味．好棒棒」系列料理，精選18鄉鎮市通過產銷履歷驗證的當季食材入菜，一套12道菜。（呂妍庭攝）

嘉義縣農會結合棒棒積木飯店推出「嘉鄉味．好棒棒」系列料理，精選18鄉鎮市通過產銷履歷驗證的當季食材入菜，一套12道菜。（呂妍庭攝）

為推廣在地優質農漁產品，嘉義縣農會結合棒棒積木飯店推出「嘉鄉味．好棒棒」系列料理，精選18鄉鎮市通過產銷履歷驗證的當季食材入菜，一套12道菜，全是經典菜色，業者更喊出今年12月底前有優惠，開放民眾嘗鮮預訂。

嘉義縣長翁章梁7日偕同嘉義縣農會總幹事黃貞瑜和各鄉鎮市農會總幹事出席「嘉義縣109年嘉鄉味好棒棒─強化農糧產業產銷履歷供應鏈記者會」，推介包括太保市生產的米、朴子市薏仁和紅豆、布袋鎮無刺虱目魚、大林鎮烏殼綠竹筍、民雄鄉牛奶鳳梨、溪口鄉土雞等鄉鎮市農特產品入菜的12道料理，翁章梁強力代言，強調食當季、好滋味，保證吃了還想再吃。

黃貞瑜表示，這次與飯店合作的料理囊括18鄉鎮市特色食材，口味風味都不一樣，尤其是針對秋冬和親子的美味饗宴，遊客到嘉義旅遊，可以就地吃到最方便、最新鮮的美食，也可以幫助農民，如果市場反應很好，接下來還會依食材特色和不同的業者合作，把在地最優質、最新鮮的農產品介紹給國人。

縣府指出，嘉縣推動產銷履歷標章認證制度不餘遺力，目的就是強化農產品市場價值，對生產者而言，標章認證可提高產品辨識度、提高生產品質及競爭力，增進消費者認同感；對消費者而言，產銷履歷認證可以確保農產品來源及安全性，提升對國產農產品信心。

「嘉鄉味．好棒棒」料理一桌12道菜，菜色有一品玫瑰土雞、凱薩造姿沙拉盤、錦繡海皇芋泥墩、芫荽醬淋虱目魚、石篙筍悶千層肉、油悶木耳麻竹、鳳梨木耳燒蝦球、酪梨茶梅花壽司、仙草薏仁燉排盅、鴛鴦雙味涼糕、寶島四季鮮珍果和柿餅組成的甜點和桑葚汁，今年12月30日前預定，享有優惠價格每桌8000元，宴席預訂洽(05) 362-3223 轉181~183。

(中時 )