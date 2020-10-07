2020全民運動會聖火，7日傳遞到南投縣，縣府祕書長洪瑞智率領中興國中棒球隊迎接聖火，並與教育處長陸正威、縣體育會總幹事洪銘惠，帶領聖火隊傳遞聖火；洪瑞智並期許南投縣代表隊選手旗開得勝，再創佳績。

全民運動會將於10月17日起，在花蓮縣進行為期6天的賽事，昨天由花蓮縣忠孝國小校長許傳德，帶領全民運聖火隊，將聖火傳遞到南投縣政府。

洪瑞智表示，南投縣在歷屆全民運表現都相當優異，上屆更榮獲2面金牌（沙灘角力、劍道）、7面銀牌（拔河、運動舞蹈）、4面銅牌（元極舞、柔術）佳績。

今年南投縣代表隊，由13鄉鎮市選拔的459位選手組成，個個都是運動菁英，將參加拔河、沙灘角力、龍舟、拔河、運動舞蹈、劍道及槌球等32項單項競賽，深具奪牌實力，希望選手都能全力以赴，勇奪錦標，為縣爭光。

洪瑞智表示，縣長林明溱就任以來，重視教育施政，對於運動更是大力推廣，寬編預算充實軟硬體設備，鼓勵全民運動，培植各單項選手，近年來，各單項競賽成績都有大幅躍進，成績亮眼，對於選手的鼓勵也不手軟，就是希望透過各項競賽，培養運動員的精神與實力，讓運動種子在南投縣扎根，日益繁盛。

(中時 )