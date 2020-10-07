2020國慶焰火首度在台南登場，台南不久也將迎來建城400年，台南市政府與在地無人機新創公司、台灣希望創新公司合作，用400架MIT無人機進行群飛展演，在國慶焰火前，帶來精彩絢麗科技煙火秀。

400架無人機10分鐘展演內容將敘述台南400年來精彩歷史，包括1624年建造的熱蘭遮城（安平古堡）、模擬鄭成功登臺的臺灣船成功號、2020國慶主視覺「多元聲音」、 「民主臺灣 自信前行」，再搭配2020年重要的「國防自主」以及「新冠防疫」等主題，透過台灣自主研發無人機，點亮台南夜空。

「雙十國慶－十全十美」無人機展演是由台南市政府主辦，科技部南科管理局及臺灣希望創新公司協辦，並邀請10家台南在地企業贊助（依筆畫排序為：小北百貨有限公司、水順股份有限公司、本芳企業股份有限公司、亞果遊艇集團、金牌教育集團、康那香企業股份有限公司、啟盟工業股份有限公司、群創光電股份有限公司、萬通人力資源顧問股份有限公司、燦星旅行社）。

市府也感謝在地企業與國人同慶、成就美事，讓台南發光，也讓國人有機會認識400年台南古都歷史與科技兼容並蓄之美，敬請市民朋友及所有國人拭目以待。

(中時 )