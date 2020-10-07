80歲的林伯伯十多年前開始出現右手會抖不停的狀況，經確診為原發性震顫，透過藥物治療效果不佳，甚至無法拿筷子和湯匙進食，原本以為需要開腦透過神經燒灼術治療，經到中國醫藥大學附設醫院評估，接受磁振導航聚焦超音波（神波刀）治療後，林伯伯不再為顫抖所苦。
中國醫藥大學附設醫院神經部醫師呂明桂指出，在台灣及全世界65歲以上人口中，和林伯伯有相同症狀的比率可達4％以上，採口服藥物雖然可以緩解部分症狀，但劑量過大可能造成病患心跳過慢、低血壓等副作用；過去嚴重的患者需開腦進行燒灼術；中國附醫引進國外用的神波刀治療，目前已有四名患者受惠。
呂明桂說，這項治療是以一定數量的超音波束聚焦於病患的一側丘腦腹中核，患者對側手部的顫抖就可以獲得明顯改善。這項治療的優點是患者不必承受開刀的風險，整個治療過程維持清醒，不需要麻醉。少數患者治療後會有短時間走路不穩或手麻，但通常很輕微。
呂明桂指出，神波刀治療過程中，醫療團隊精準的計算和操控1024個超音波探頭能量，確認患者左側丘腦腹中核病灶所在，當給予的超音波能量到達一定程度時，林伯伯驚訝的發現他的右手顫抖症狀竟然消失了。治療完畢後他拿起筆畫出筆直的直線，直呼這樣的轉變他不知期待了多少年。
(中時 )
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