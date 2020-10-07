熱火隊的防守十分出色，獨樹一格的區域聯防加上扎實又快速的補位，讓他們無懼對手擋拆攻勢同時也可以嚴防外線埋伏的射手，要知道熱火一路殺進NBA總冠軍賽靠的可不只是優秀的防守，比起防守能力熱火的進攻火力絲毫不遜色！

球隊領袖巴特勒(Jimmy Butler)雖不擅三分投射，中距離出手卻毫不含糊，不畏懼與對手身體對抗的他，利用切入製造犯規的能力更是聯盟頂尖，平時樂於分享球權、關鍵時刻也有氣魄跳出來扛起得分重擔。總冠軍賽第三戰熱火就是靠他跳出來用七成命中率拿下40分、11籃板以及13助攻的表現搶下一勝。

去年第一輪13順位被選中的赫爾羅(Tyler Herro)今年例行賽場均可以拿下13.5分、4.1籃板和2.2助攻可圈可點，季後賽更提升到16.4分、5.3籃板以及3.7助攻，值得注意的是總冠軍賽還沒打完他已經成為了NBA歷史新秀季後賽得分第5高(316分)的選手！切入靈活的身法配上迅速且精準的三分投射，讓懷念勇士柯瑞的球迷們過過乾癮。

熱火禁區悍將阿德巴約(Bam Adebayo)能夠進攻籃框、爭搶籃板還極具護框能力，是任何一支球隊都想得到的狠角色，他在總冠軍賽第四戰傷癒歸隊為熱火隊打了一支強心針，其中最高興的應該是熱火當家射手羅賓森(Duncan Robinson)，羅賓森因為三分神準而遭到湖人嚴密看防，阿德巴約的回歸能夠吸引湖人防守緊縮，羅賓森將會更有發揮空間。

以上了解到了熱火不俗的進攻能力以後，要如何運用在運彩投注上面呢？根據統計從8/15季後賽開打熱火經過4:0擊敗溜馬、4:1趕走公鹿和4:2逼退塞爾提克，再加上如今總冠軍與湖人對決的4場一共19場比賽，在『主客隊大小』玩法當中，熱火打出大分的場次高達14場，佔了74%的超高比重，先不管總冠軍戰最後會幾場結束戰局，10/10總冠軍第5戰把握機會投注『熱火大分』就對了！

(中時新聞網)