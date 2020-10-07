今年受新冠肺炎疫情影響，社福團體募款持續低迷，不僅活動延期或取消，影響曝光機會，民眾減少出門也降低小額捐款進帳，屏東創世基金會趁國內疫情趨緩之際，選在11月8日舉辦公益園遊會，但倒數1個月時間，允諾出席攤位仍短缺一半，讓社工著急萬分。

「預定募集70攤公益攤位，目前還差30攤」屏東創世分院長林艾樺無奈表示，過去合作攤商聽聞公益性質總是義不容辭答應，但今年大家都過得很辛苦，有些人以沒有預算直接婉拒，部分人則是答應考慮、卻又沒有下文，「確實沒有過去踴躍」。

轉頭看著臥床的患者，林艾樺淡淡地說，今年收入相較同期少了將近4成，每月固定300萬元支出讓他們更顯艱辛，但不論募款多寡，植物人照護服務還是得繼續，包括使用的醫材、健康食品，開銷都是固定，目前收治54人，背後代表的就是54個家庭。

連續3年響應的在地建設公司董座王世賢獲悉消息後允諾協助，更號召下游廠商一同響應，他表示，持續做一件良善的事，需要集眾人之力，希望有更多企業、店家捐贈物資，大家有錢出錢、有力出力，讓愛心滿溢社會各角落。

林艾樺表示，此次園遊會目標募得80萬元，將是全院3個月的奶粉及尿布錢，至舉辦當天剛好1個月，盼社會各界共襄盛舉，一同協助植物人常年服務。

(中時 )