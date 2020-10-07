【政新鮮】年輕人願上戰場卻反對徵兵？ 徐巧芯：不能只是鍵盤開戰

台海情勢越趨緊張，面對兩岸可能發生戰爭的風險，台北市議員徐巧芯日前拋出「恢復徵兵制」、「女生要當兵」等建議引起廣泛討論，對此她接受《中時新聞網》訪問表示，「大家不能只是在家裡上上網用鍵盤喊說，要打啊開戰什麼的，但是實際對於應該要負擔的兵役義務，卻是搞不清楚狀況規避責任。」，如果今天兩岸的局勢是真的這麼危險，政府應該要讓國防戰力做好備戰的準備，兵制也需要進行一些調整，否則萬一兩岸爆發衝突，一顆飛彈打過來，相信全台灣都不知道要怎麼反應，應該如何幫助自己幫助別人。

徐巧芯說，周邊國家包括韓國和泰國，還有歐洲國家法國、瑞典等等，現在都已經要當很久的兵，甚至有一些國家是男女都要從軍的，而且今天如果兩岸開戰，不管你是男生女生都會被波及。而針對陳水扁前總統臉書提到「募兵制是馬英九改的」，徐巧芯則指出，由於國民黨執政時期兩岸政策是以和平為依歸，兩岸沒有緊張局勢，台海的風險是相對低的，所以只需要精銳部隊作為戰力，用募兵制的方式就可以，也不需要和現在一樣編列這麼多的國防預算。

徐巧芯認為，美中台三方的關係本來就是不斷在談判，中華民國應該要以自己的國家利益為主，而不是看中國大陸或是美國，但當蔡政府在面對美中角力時，讓台灣選邊和美國站在一起，只會致使兩岸關係因此更趨惡化，兩岸開戰的可能性也不斷在提升，那相對應的，我們的兵制以及國防預算也應該要因應這樣子的風險去做調整。

（攝影剪輯／陳宏睿）

(中時新聞網)