原定今年6月舉行的2020歐洲足球錦標賽(UEFA Euro 2020，又名歐洲國家盃)，因為新冠肺炎疫情的關係延到明年6月，同時原定3月進行的資格賽附加賽，也受疫情影響一延再延，最終確定在10月8日(台灣時間10月9日凌晨)和11月12日(台灣時間11月13日凌晨)上演4個小組的準決賽和決賽的終極對決。

歐國盃會內賽共有24隊參加，其中通過資格賽獲得10個小組前2名的20隊直接晉級，剩下4個名額，則通過附加賽決定。而本屆的附加賽是實施新制度的第一次，16支參賽隊伍，並不是在資格賽小組排名第3的隊伍，而是由另一個比賽——歐洲國家聯賽(UEFA Nations League)的成績而產生。

歐洲國家聯賽是2018-19賽季首度舉辦的賽事，按實力排名分為A、B、C、D共4個級別，各個級別再分成4個小組，只有A級的球隊能爭奪歐洲國家聯賽的冠軍獎盃，其他球隊的目標則是爭取升級，以及多一個機會可以參加歐洲國家盃附加賽。

附加賽的參賽資格，是4個級別各由4支球隊去爭奪一張入場券(如果該級別不滿4隊，由其他級別球隊取代)，這4支球隊是未能在歐國盃資格賽直接取得會內賽資格，並且在歐洲國家聯賽獲得較佳名次的隊伍。歐洲足聯的美意，是要讓資格賽大意落馬的強隊多一個機會翻身(例如2016歐國盃無緣參賽的荷蘭)，以及過往根本沒機會出席會內賽的弱隊(C、D級的隊伍)也有機會一圓美夢。

附加賽4個組別的對戰組合如下：

A組：冰島對羅馬尼亞、保加利亞對匈牙利

B組：斯洛伐克對愛爾蘭、波赫對北愛爾蘭

C組：蘇格蘭對以色列、挪威對塞爾維亞

D組：北馬其頓對科索沃、喬治亞對白俄羅斯

A組的4隊中，冰島是唯一未能通過資格賽的A級球隊，陣容中大部份是2016歐國盃和2018世界盃的國腳，如果發揮正常，應是最有機會從A組脫穎而出的球隊。至於其他3組則實力接近，各推薦一隊的話，較看好波赫、挪威和北馬其頓。

(中時新聞網)