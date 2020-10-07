美國國務卿蓬佩奧6日抵達日本，並相繼與日印澳外長進行「四方安全對話」（QUAD）。會後蓬佩奧接受專訪，被問及若解放軍攻台，美國是否會出兵協防台灣，他回應：「只要有助緩和區域內的緊張，美國就會想辦法去做」。不過，根據一份最新網路民調顯示，不相信美國的網友佔壓倒性多數。

蓬佩奧接受《日本經濟新聞》專訪時表示，美國與台灣建立了長期關係，雙方也有共同的價值觀。針對是否會出兵保衛台灣的問題，蓬佩奧回應：「只要有助緩和區域嫩的緊張，美國會想辦法去做，這是川普政府在世界上的任務」。

網路媒體《YAHOO》以若兩岸爆發衝突，「美將行動緩解緊張」，你相不相信美國為題進行投票，投票時間從7日開始至12日。截至下午6點15分為止，投相信者有133票，投不相信者則高達608票。

相信美國會在兩岸爆發戰爭時，採取行動緩解緊張的網友認為，「美國不可能讓台灣變成第一島鏈破口」、「有利益就會行動」、「美國為了自身的利益，還是要設法保住！！不然少了一個武器購買國」。

不相信美國會在兩岸爆發戰爭時，採取行動緩解緊張的網友則表示，「美國只敢打穩贏的，美軍都打輸越南了」、「美國是最不值相信的，他們只有利益」、「我相信不會緩解而是會更緊張」、「只會打小國，且不一定會贏，歷史上太多了」。

若兩岸爆發武力衝突，「美將行動緩解緊張」，你相不相信美國？不相信的網友佔壓倒性多數(圖 翻攝自 雅虎網路投票網站)

(中時新聞網)