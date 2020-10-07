國立台南家齊高中舞蹈班成立邁入31年，培育無數舞蹈人才，今年國慶焰火在台南，舞蹈班受到台南市政府文化局邀請參與紙風車劇團10月10日下午在安平戀愛廣場《巫頂看世界》演出，此外，第29屆舞蹈班畢業成果展「身．生」將於10月7日校內登場，10月15日員林演藝廳、11月3日高雄大東文化藝術中心演藝廳及11月5日在台南文化中心演藝廳巡迴演出，這也是舞蹈班首場公開售票演出。

今年「身．生」演出特別邀請美國科羅拉多州立大學舞蹈系張崇富老師、國立臺北藝術大學舞蹈系林立川老師、前法國卡菲舞團舞者暨前泰國布拉帕大學音樂與表演藝術系教師高辛毓老師、台南應用科技大學舞蹈系教師林可蓓老師與林宜頻老師、古舞團舞者暨新生代編舞家蘇家賢老師、自由藝術創作工作者方士允老師等國內外知名舞蹈家參與編創。

演出內容有【那一季春天的綻落】、【無盡生生】等多支舞碼，由校內舞蹈班郭佩珺師創作【無盡生生】更是首創校內跨科跨領域合作，作品象徵生命源頭的多層波浪服飾道具由該校服裝科教師曾冠菁老師親手製作，校內兩位老師牽起服裝科與舞蹈班跨科跨領域合作，是別具創意的自我挑戰。

家齊高中舞蹈班與鄰近進學國小舞蹈班、中山國中舞蹈班銜接一貫，是府城頗具特色的高中舞蹈資優班。不少校友畢業後持續在國內外研究所進修與從事舞蹈藝術相關工作，如國小至大專院校舞蹈教育教學者、國內外知名舞團專業舞者與創作者、劇場工作與舞蹈治療等相關專業人才等。

家齊高中多年來培育數百名舞蹈專業人才，校方也積極參加台灣觀光局與府城文化局所舉辦祭典、文化季等相關活動，國慶煙火將參與紙風車劇團10月10日下午在安平戀愛廣場《巫頂看世界》演出，竭誠歡迎民眾能於活動當日前往觀賞。

「身．生」演出票券已於網路熱銷中，喜愛舞蹈藝術的朋友們請至兩廳院售票系統購票或電洽家齊高中舞蹈班06-2130745。

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