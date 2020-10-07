國巨（2327）7日公布9月份自結合併營收達76.62 億元，單月營收較上月增加5％，並較去年同期增加117.8％，第三季度合併淨營收為219.67億元，季增63.1％，年增113％，累計前三季營收為454.54億元，較去年同期增加45.3％。

國巨指出，9月份營收增加主要是終端需求穩健及生產廠區的產能逐步改善所致。展望第四季度，雖然全球的疫情仍未緩解，且國際貿易爭端的不確定性仍高，公司的MLCC產能利用率已提升至八成、R-chip提升至七成，以因應客戶端穩定增加的需求，致使成品庫存水位無法明顯拉升，庫存天數仍低於60天。

此外，國巨將持續拓展與各產業中的指標性客戶作為關鍵零組件的策略聯盟夥伴，除了擴大市場份額及營運規模外，亦因應未來科技應用端對高階特殊品客製化需求倍增，將有效提升公司在高階車用、工業、醫療、航太、5G/IoT的營運佔比及產值，為公司創造更穩定的營收及獲利成長動能。

(工商 )