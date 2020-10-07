因應新冠肺炎疫情影響，由國際勞工組織（ILO）與國際社會安全協會（ISSA）共同舉辦的世界職業安全衛生大會，於10月5日及6日召開特別線上會議「COVID-19 and OSH」，邀集國際相關領域專家學者共同討論新冠肺炎疫情與職業安全衛生相關之新興議題，職安署分別由職業衛生健康組組長張國明及職災勞工保護組組長游逸駿代表參加，增進我國職災預防及職災勞工重建服務國際參與交流。

會議首日討論新冠肺炎疫情之創新作為，包含科技所扮演的角色、工作場所感染預防之重要性與對於工作場所法律、道德及隱私議題之法規；另討論新冠肺炎疫情導致之工作變化，包含對就業、工作組織及社會保障之影響，分組會議則分別討論預防文化、良好治理與社會對話及零死亡願景（Vision Zero）三項主題。

次日則由國際勞工組織（ILO）及國際社會安全協會（ISSA）規劃會議內容，除介紹國際預防影展入圍名單外，尚包括全球職災保險論壇、新常態職業安全衛生促進尊嚴勞動等主題，與會人員討論十分熱烈，透過汲取國內外寶貴經驗及相互交流，有助於我國推動職業安全衛生工作能更加完善。

全球新冠肺炎疫情尚未減緩，職安署在因應疫情時，持續配合中央流行疫情指揮中心積極推動各項職場防疫措施，建立應變危機處理機制、提升風險管理意識及生物病原體危害預防知能等措施，戮力維持國內職場零感染，確保勞工朋友職業安全健康。

(工商 )