藍營立委今（7）日在立法院財委會質詢時表示，前瞻基礎建設執行到現在才約三年左右，整個計畫就大幅更動，尤其軌道建設預算減少2,338億元，減幅高達55％，證明了當初編列8,400億的前瞻預算根本是亂編；且將軌道建設的2,338億元移至城鄉發展與數位建設項目，是違法編列預算。

國民黨立委賴士葆質疑，根據前瞻基礎建設特別條例第6條規定，特別預算未執行之部分，應依預算法規定解繳國庫，不得移用。但原來屬於軌道預算的2,300億元卻移至城鄉發展與數位建設項目，是違法編列預算。

行政院主計長朱澤民則強調，目前已經編列到預算的部分都會執行，但這2,300億元還沒有編列，只是計畫而已，所以沒有挪用的問題。國發會主委龔明鑫表示，預算編列要詳實，由於部分地方政府在綜合規劃、環評等尚未通過，才會延後編列經費，並非計畫項目有所更動。

立法院財政委員會今天邀請交通部、國發會等就「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案有關軌道建設預算規劃情形」，進行專題報告。曾銘宗表示，行政院當初信誓旦旦，前瞻攸關我國未來30年的基礎建設，結果現在執行時間才三分之一左右，整個計畫就大幅改變，顯示當初前瞻很多項目，既不前瞻、編列過程也急就章，沒好好評估。

龔明鑫表示，軌道建設平均預算執行完畢都要七、八年，但部分地方政府在綜合規劃、環評規劃尚未做好，預算需要核實編列，有需要時才編列，每二年編一次；假如某項建設當初預計八年可以完成，但中間會經過可行性研究、綜合規劃、環境影響評估、施工等過程，需完成前階段的作業規劃後，才能繼續編列下一階段的經費。

他舉例，以軌道建設來看，如果在可行性評估時，地方政府之間都喬不好，便無法繼續推行，即使中央給予經費也難以實施；需要地方政府把可行性評估、綜合規劃和環評都做好，中央才可以如實編列預算。

龔明鑫說，前瞻計畫所編列的8,400億元是計畫規劃的額度，但不可能一次就編列100億元預算，而是會先編列幾千萬元的規劃費用。

(工商 )