訊連科技（5203）公告9月營運成績，單月營收1.21億元，較去年同期衰退約15.71％，累計今年前九個月營收為12.04億元，年增14.29％。訊連表示，展望第四季，包括訊連旗下產品，以及轉投資玩美移動都有新的業務進展。而旗下PC-Create系列、Mobile App系列，以及新事業群（FaceMe人臉辨識、U系列產品）預期將維持成長，是第四季營運的主要動能。

訊連第三季營收4.32億元，較上季的4.15億元增4％、較去年同期3.77億元增14.6％。訊連表示，9月營收較去年同期衰退，主要是因去年9月開始改變營收認列方式，導致基期較高，但不影響整體季報表現。

訊連目前旗下共有四大產品線，包原本的PC-OEM與ODD產品、PC-Create系列、Mobile App系列，以及新事業群（FaceMe人臉辨識、U系列產品），占營收比重分別為52％、27％、15％以及6％。

展望第四季，訊連表示，PC-Create系列、Mobile App系列，以及新事業群預期將持續維持成長，其中PC-Create部分，目前訊連已經累積將近10萬名訂閱用戶，其中年約用戶從去年的87％成長到目前已達94％，且約六成的用戶都會選擇續訂，對訊連營收將帶來長期穩定的挹注。

在新事業群旗下的人臉辨識部分，訊連近期則推出新版的FaceMe Security安防解決方案，透過全新升級的臉部辨識引擎，可於進出人員配戴口罩時進行員工、VIP、黑名單等身份辨識，更能於場域出入口進行額溫量測、口罩偵測及身份辨識等，更可偵測多種材質、角度的口罩，及是否正確配戴口罩的狀態，方便進行場域的健康量測及進出管理，搶攻防疫商機。

此外，訊連旗下玩美移動，近期則攜手電商平台Shopify開發全新「玩美彩妝」虛擬試妝服務插件，協助美妝品牌加速數位進化並解決電商痛點。玩美移動表示，該虛擬試妝插件包括25種擬真妝容質感及顏色的模板設計，直接整合進Shopify提供的電商平台，預期將能幫助提升高達2.5倍以上的轉換率。

(工商 )