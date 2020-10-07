電商女帝邵庭在自家平台POPOLA推出「開鍋祭」，她與號稱火鍋系Youtuber「欸你這週要幹嘛」共同研發10種火鍋湯底與多種食材，雖為此胖8公斤，但更期待明年可以開設火鍋實體店。談到自家平台業績，邵庭透露6月已破億，年底更看好破2億，她過去淡出演藝圈3、4年全力拚電商，現在喊話要開始接通告，目前35歲的她不打算生子，未來考慮凍卵。

邵庭表示前陣子胖到60公斤，「忍不住跟營養師說要減一下，採用168斷食，6周瘦到54公斤，目標52公斤」。她笑稱變胖A罩杯完全沒成長，反而只胖下圍，談到老公反應，她笑喊：「老公是全世界最愛我的人，我怎樣都好，他都說沒關係，最近只有說我變瘦了。」活動過程中老公閃光哥全程陪伴，但隱匿在人群低調以行動支持愛妻。

邵庭靠168斷食法，成功減去6公斤。（吳松翰攝）

問及決定重新接回通告的轉捩點，邵庭表示：「以前耳朵很硬，不想讓自己有後路，但這幾年下來有發現，看電視跟用網路的人是兩個族群，當時離開不是因為不喜歡，而是想全力拚電商，那天帶狗狗去上了一個網路外景節目，發現自己還是很快樂。」她思考之後覺得還是可以有取捨，未來希望繼續接通告，只是不談前男友感情或是針鋒相對的話題，「以前接通告很拚命，現在更像是興趣」。談到一路以來的成長，她坦言，「除了生意頭腦，還有要認輸，如果像小時候這麼好強，可能3、5年就不見了」，對此老公也很支持，只希望她不要太累。

而Youtuber「欸你這週要幹嘛」創辦人Ariel與妹妹Shine兩人也甜美現身，她們提及因為POPOLA成員中有自己的粉絲，雙方年齡又相仿所以一拍即合，共同研發3、4個月後，合推開鍋祭，接下來也會在她們的專屬平台nininono販售。至於粉絲最關心的未來動向，Ariel笑說：「接下來會巡迴家庭歌舞劇，它是售票的，把很多故事更戲劇性呈現，我們也很期待」。

(中時 )