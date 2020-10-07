不讓雙11和黑色購物節專美於前，全聯第3年選在國慶日舉辦「家家購物節」，今年於本月10、11日限時2天，首度結合線上線下，凡於門市或PX GO！消費，單日單卡每累滿1000元送1000福利點，價值100元，單日單卡上限送3萬點；使用PX Pay綁定台北富邦信用卡支付單筆滿5000元送5000點，價值500元，限量5000份，兩個活動合計最高可享20%回饋。

全聯「家家購物節」10、11日首度結合線上線下，單日單卡每累滿1000元送1000福利點。（全聯提供）

今年「家家購物節」備有20項超值預購快閃商品，市價最低23折起，涵蓋生鮮食材、南北貨零嘴、進口3C家電與生活用品等，福利卡友除可享滿額最高20%回饋外，期間購買紡織全系列商品，單筆消費滿499元可現折40元。

全聯We Sweet與Hershey’s聯名「經典黑鑽生巧克力長條蛋糕」，原價318元、特價159元。（全聯提供）

全聯於2018年歡慶20周年，首次在國慶日舉辦台灣專屬的購物節盛典「家家購物節」，名稱源自雙十像2個「加號」，呼應大眾對「家」的生活需求，第1年創下單日破8億元業績；去年延長為2天，讓消費者有充足的時間採購，業績增近2倍；目前全聯會員歸戶後約有1200萬人，預計今年一樣是2天活動，可送出超過10億點福利點，價值逾1億元，目標業績要較去年成長10%，期許刷新紀錄。

根據去年銷售統計，伯朗咖啡、金門58度高梁酒、饗城鹿茸烏骨雞是熱銷前3名，加總業績破3億元；饗城鹿茸烏骨雞、金華干貝燉雞因份量足、CP值高，加起來賣超過10萬隻；高單價生活家電下殺受歡迎，光是Arlink第四代健康免油氣炸鍋30分鐘就兌換近萬台。

全聯We Sweet與伊藤久右衛門聯名的「抹茶富士山奶凍捲」，原價99元、特價75元。（全聯提供）

於是，今年「家家購物節」備有20項超值預購快閃商品，市價最低23折起，包含氣炸烤箱與氣泡水機、壓力鍋等，挑戰市場最低價；饗城鹿茸烏骨雞與金華干貝燉雞，8日至11日原價299元、特價199元；今年適逢哆啦A夢50周年，印有肖像的「紅豆卡士達銅鑼燒」1盒3入，原價65元，首次推出買1送1。

全聯聲寶12L智能氣炸烤箱，市價5980元、特價3990元，67折，限量1500台。（全聯提供）

全聯BubbleSoda全自動氣泡水機（白、黑），市價5980元、特價2799元，47折，限量各800台。（全聯提供）

(中時 )