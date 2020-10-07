竹南分局後龍所 助迷途老翁安全返家 18:232020/10/07 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹南分局後龍分駐所員警助失智老翁回家。（竹南分局提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 患有失智症的7旬張姓老翁，日前獨自離家，在後龍鎮成功路一帶徘徊，路人發現報警趕往協助，警方將老翁帶回分駐所安置，並通知家屬前來撤銷協尋並帶回住處，感謝員警熱心協助。 後龍分駐所警員張家豪，日前在轄區巡邏時，許接獲民眾報案指稱，在後龍鎮成功路7號前，有一迷途老翁，需警方協助，張員得悉後立即前往關心，發現該老翁為年約7旬的張姓協尋人口，隨即將張姓老翁載往分駐所並聯繫老翁家屬至所辦理撤尋，家屬見到父親平安無虞，十分開心，並非常感激員警的熱心協助，讓父親能平安、順利返家。 (中時 ) #後龍鎮 #成功路 #迷途老翁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹南分局後龍所 助迷途老翁安全返家 18:232020/10/07 寶島 8旬婆婆迷失公所內 頭份警積極護送返家 16:492020/10/05 寶島 秋節連假遊南庄汽車爆胎卡山區 蓬萊所員警助脫困 16:392020/10/05 社會 萬事問臉書 警察協助迷途男童平安返家 16:452020/10/06 寶島 富少淫魔1／富二代迷姦小模姊妹「警方圍捕時」落跑 逃亡中闖民宅性侵母女 08:512020/10/06 社會 退警兒終日酗酒8旬老父一怒毆死他 檢方責付小兒子 10:512020/10/05 社會 富少淫魔3／淫魔才逃出警方追捕 闖民宅捆屋主逼看妻女遭性侵 08:512020/10/06 社會 智伸科9月、Q3合併營收 雙創新高 17:312020/10/07 財經 洗腎翁不慎走失 警熱心尋回 20:002020/10/07 社會 94歲老翁電動車拋錨路中 警援助返家 14:142020/10/07 寶島 寶島熱門新聞 怎能忍16年才離婚？何如芸吐露真實原因：太值得了 - 娛樂 子瑜慶出道5週年脫了「超辣泳裝正面照」曝光引暴動 - 娛樂 147cm小隻馬狼狽影像曝光 機車上狂搖52秒網暴動 - 社會 婦科名醫麻醉性侵15分鐘3次 妻揭惡行：他手術後都很喘 - 社會 公園溜滑梯口驚見褲半脫四腳獸 網腦洞大開：小夫我要進來囉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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