患有失智症的7旬張姓老翁，日前獨自離家，在後龍鎮成功路一帶徘徊，路人發現報警趕往協助，警方將老翁帶回分駐所安置，並通知家屬前來撤銷協尋並帶回住處，感謝員警熱心協助。

後龍分駐所警員張家豪，日前在轄區巡邏時，許接獲民眾報案指稱，在後龍鎮成功路7號前，有一迷途老翁，需警方協助，張員得悉後立即前往關心，發現該老翁為年約7旬的張姓協尋人口，隨即將張姓老翁載往分駐所並聯繫老翁家屬至所辦理撤尋，家屬見到父親平安無虞，十分開心，並非常感激員警的熱心協助，讓父親能平安、順利返家。

(中時 )