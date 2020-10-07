7-ELEVEN今年持續聚焦弱勢高齡長輩餐食照顧議題，透過全台5900家門市架構銀髮族社區照顧網絡。（主辦單位提供／游念育台北傳真）

7-ELEVEN「把愛找回來」第4季公益募款，自10月1日起開跑，過去5年，7-ELEVEN所募得的善款支持一粒麥子社福基金會增設「行動廚房」、「部落廚房」、「家庭廚房」、「送餐保溫車」、「老幼共餐」等服務，7-ELEVEN更透過花東12家門市組成「好鄰居送餐隊」，今年首度拓展至綠島地區，為購物不便的弱勢長輩送取餐，擴展弱勢長者餐食照顧的範圍，讓服務持續不間斷。

7-ELEVEN今年持續聚焦弱勢高齡長輩餐食照顧議題，透過全台5900家門市架構銀髮族社區照顧網絡，以「多元捐款管道」、「創意社群行銷」、「門市據點便利性」、「號召愛心店長」4大策略，輔助第一線社福團體照顧偏鄉弱勢長者，而今年首次邀請人氣大明星OPEN小將代言「愛心零錢袋」，民眾到7-ELEVEN即可免費索取，定期投入門市募款箱，習慣無現金捐款的民眾，也可定期使用ibon捐款，或隨手使用OPEN POINT APP捐出OPEN POINT點數。

一粒麥子基金會董事長呂信雄表示，過去6年，一粒麥子基金會與7-ELEVEN攜手合作，為偏鄉長輩送出超過180萬餐次的餐食，從餐食服務所衍生出的生活照顧或是心理層面的陪伴，更是逐漸成為偏鄉長者生活的重要支持，且特別一粒麥子基金會所照顧的範圍和對象，都是在地理和心理上的偏鄉當中弱勢的長者，新的年度更希望社會大眾能夠用手中的零錢和手機的點數，一起來幫助偏鄉的長者。

7-ELEVEN自2014年起號召在地門市組成「好鄰居送餐隊」，由店長、門市夥伴提供送取餐服務，補足各地社福團體假日送餐缺口，服務區域從花東延伸至綠島，加入服務行列的7-ELEVEN門市目前已超過30家，服務長者達120位。近期也將持續拓展送取餐服務到萬華、新北、宜蘭等地區的10家門市，預估將有30位長輩受惠。

一粒麥子基金會執行長林木泉指出，在台灣東部宜、花、東三縣，每6位居民就有1位老人，且10位老人就有1位存在備餐困難的生活難題，特別偏鄉長輩在「老、獨、窮」的生活難題中，更不易為自己取得均衡的營養。

林木泉說，為讓備餐困難的偏鄉長者有充足營養，基金會結合營養師專業提升菜單營養價值，計畫在餐食照顧中，增加「營養均衡」的照顧方案，在原有的送餐、共餐服務中，陸續增加乳製品、堅果飲、水果，補充長期缺乏的營養，預期將讓超過45萬人次偏鄉長者受惠。

(中時 )