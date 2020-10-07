國慶連假出遊嗎 蘇揆分享「一張圖」秒懂國道攻略 18:292020/10/07 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆臉書分享國道疏運措施(蘇揆臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國慶連假，不少民眾會南來北往賞焰火、看晚會，行政院長蘇貞昌在臉書特別整理了一張國道疏運，還要民眾看過來參考一下；蘇揆並呼籲，如果需要替代道路等資訊，可以安裝1968APP。 蘇揆在臉書針對打算國慶出遊的民眾表示，無論你連假是要去台南賞焰火、去基隆逛晚會、去新竹看設計展、還是去東部看山看海，出門請先注意路況！ 蘇揆也在臉書把連假3天的國道疏運措施整理成一張表，要大家踴躍分享。蘇揆說，有關詳細的替代道路、即時路況、交通時間，1968APP都有，呼籲大家趕快去安裝！ (中時 ) #國慶連假 #台南焰火 #基隆晚會 #行政院 #蘇貞昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 身體訴說生命 家齊舞蹈班畢業巡演起跑 18:182020/10/07 寶島 雲林國際農機展搶先看 廠商推高科技產品 16:022020/10/07 寶島 總爺和風文化祭邁入第8年 京都經典和服秀原汁來台 15:002020/10/07 寶島 基隆好物 國慶晚會設攤販售 04:102020/10/07 地方新聞 家樂福集結關西10縣市名產 近百款新品獨家販售 19:162020/10/07 旅遊 昌鴻路徑確定了！今轉中颱 這個冬天恐缺水 07:462020/10/07 生活 3天2件槍擊命案民眾質疑警長「顏色對了就沒事」 黃偉哲：警察無顏色 11:522020/10/07 社會 綠委竟爆陳其邁上任後 高雄治安不佳 懲處雙重標準 12:222020/10/07 政治 百貨周慶買氣強強滾 連假助攻雙位數成長 04:102020/10/07 時尚消費 雙標不演了！地方建設行政院竟「這樣說」 網驚呼太扯 10:212020/10/07 政治 政治熱門新聞 川普會連任嗎？林濁水大膽預測8字結局 - 政治 韓國瑜的下一步？扶龍王斷言：一定選「這職位」 籲民進黨快準備 - 政治 民進黨為何要「罷韓」？台大學生懺悔：怕南部洗腦前功盡棄 - 政治 揪高市府「韓家軍人馬」 陳致中竟嗆：不要臉天下無敵 - 政治 台灣人真支持「台獨」？一張圖曝16年來驚人變化 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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