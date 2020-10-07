國慶連假，不少民眾會南來北往賞焰火、看晚會，行政院長蘇貞昌在臉書特別整理了一張國道疏運，還要民眾看過來參考一下；蘇揆並呼籲，如果需要替代道路等資訊，可以安裝1968APP。

蘇揆在臉書針對打算國慶出遊的民眾表示，無論你連假是要去台南賞焰火、去基隆逛晚會、去新竹看設計展、還是去東部看山看海，出門請先注意路況！

蘇揆也在臉書把連假3天的國道疏運措施整理成一張表，要大家踴躍分享。蘇揆說，有關詳細的替代道路、即時路況、交通時間，1968APP都有，呼籲大家趕快去安裝！

(中時 )