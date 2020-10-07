港西街禁止一般車輛進入及路邊停車。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

活動當天從下午4點到晚上10點也有提供循環免費接駁車＞（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

國慶晚會9日於基隆港西四碼頭登場，市府為確保交通暢行，籲請民眾配合相關交通管制措施。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

2020「民主台灣．自信前行」國慶晚會9日於基隆港西四碼頭登場，市府為確保交通暢行，籲請民眾配合相關交通管制措施。

相關交管時間，從10月9日下午4點至晚上10點，管制車輛範圍，包括：

(一)港西街（中山一路民治平交道口至港西街公車總站），禁止一般車輛進入及路邊停車。

(二)中山二路36巷以北，黃線開放路邊停車，人行道開放單排機車停放。

(三)中山一路海側（基隆車站北站至民治平交道），停車格取消。

市府呼籲，民眾以搭乘大眾運輸工具前往會場，搭乘台鐵者，在基隆車站下車後，從北站出口，沿港西街步行約3分鐘可到，而從南站出口，沿中山一路經港西街，步行約10分鐘可到會場；搭基隆市區公車，可於公車總站下車，步行前往約6分鐘到達。

至於，搭乘國道客運的民眾，搭國光客運1800、1802、1813，於基隆海洋廣場下車，步行前往約8分鐘；搭大都會客運2088，於電力公司下車步行約18分；搭乘首都客運1579，在基隆市政府下車後，步行前往約18分。

市府表示，活動當天從下午4點到晚上10點也有提供循環免費接駁車，有田寮河線、中山線，民眾可以多加運用，相關交通資訊，可上國慶晚會官網查詢。

此外，當天從早上9點至下午5點附近路段，路邊暫停收費，包括中船路、安樂路一段、基金一路208巷、中正路、安一路、中山一、二路、南榮路丙段、實踐路。

(中時 )