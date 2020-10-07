戴資穎、周天成等羽球好手在國際賽成績亮眼，也讓台北羽球公開賽成為國內運動迷熱愛的賽事之一，如今更在「2020夯運動 in Taiwan 品牌賽事行銷論壇」中，榮獲台灣品牌國際賽事、夯運動網路人氣大賞、台灣國際賽12金選等三大獎。

今年台北羽球公開賽因為新冠肺炎疫情停辦一屆，但近兩年規模深受各界肯定，在行銷力、收視力、參與力及經濟力等指標都有卓越成績，不但吸引各國好手齊聚台北小巨蛋較勁，售票方面甚至座無虛席，榮膺體育署年度12大精選賽事，優異表現看的見。

中華民國羽球協會理事長張國祚表示：「感謝各界對台北羽球公開賽的支持與肯定，協會未來將持續爭取賽事等級提升，致力於提供更優質的賽會規格與觀賽體驗，同時也期許經由各方努力能積極行銷台灣，讓世界因為羽球更認識台灣！」張國祚也分享如何吸引觀眾入場觀賽、對賽事的未來展望等，期盼台灣運動環境能越來越好。

體育署於10月6日舉辦「2020夯運動 in Taiwan 品牌賽事行銷論壇」，邀集外貿協會、縣市政府、賽事主（承）辦單位、品牌賽事輔導團、運動創新業者等代表，以講座、工作坊及商圈導覽等活動，分享國內外品牌賽事行銷經驗，並於會中頒發「台灣國際賽12金選」、「台灣品牌國際賽事」...等獎項鼓勵各賽事籌辦單位，期望能導入運動觀光概念，共同探討持續形塑臺灣品牌國際賽事的「行銷臺灣」及「經濟效益」的核心價值。

(中時 )