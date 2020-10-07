美豬爭議持續延燒，傳出國小菜單上竟有瘦肉精豬肉文宣，國民黨台北市議員鍾沛君忍不住痛罵，「噁心的大人們」竟選擇性地只講對自己有利的論述，而這樣的文宣，就是洗腦孩子。

鍾沛君在臉書指出，一份萊克多巴胺的「說帖」，竟被印在國小學童的營養午餐菜單背面，內容提到「萊克多巴胺能提高畜禽的瘦肉比例，減少飼料成本，並使賣相更好，提高售價，增加養豬戶的利潤」，不但每個字都附上注音符號，讓國小學童方便閱讀，文末還有「有獎徵答」回條，會這麼做，想當然爾不是為了說服大人，而是為了「洗腦」孩子。

國小菜單背面，印有受肉精豬肉文宣。（圖／摘自鍾沛君臉書）

鍾沛君無法想像，要多麼邪惡的用心，才會對稚嫩的國小學童「下手」，這份說帖片面宣傳萊克多巴胺的經濟利益，卻隻字未提如今抗爭的關鍵，是萊克多巴胺對人體有害，痛罵「噁心的大人們」，竟然選擇性地只講對自己有利的論述，殊不知沒講的才最重要、最危險。

鍾沛君指出，更離譜的是，蔣萬安委員在立法院拿著這份「說帖」，質詢衛福部與教育部，兩部會都說不知情，還推給午餐包商自行撰寫。

鍾沛君要求教育局立刻將這份「說帖」回收下架，且不准再發，並普查有沒有其他學校也收到，以及是不是哪個單位又拿著納稅人的血汗錢搞「大內宣」。

「萊克多巴胺能提高畜禽的瘦肉比例，減少飼料成本，並使賣相更好，提高售價，增加養豬戶的利潤」。 以上文字，出自一份萊克多巴胺的「說帖」，而這份「說帖」，竟然被印在國小學童的營養午餐菜單背面，不但每個字都附上了注音符號讓國小學童們方便閱讀，文... 由鍾沛君發佈於 2020年10月7日 星期三

(中時新聞網)