【政新鮮】兩岸若開戰全民皆兵？ 陳玉珍喊：我也會上戰場

共機頻繁擾台，台海情勢不斷升溫，台灣兵役制度議題近來廣受討論，立法委員陳玉珍接受《中時新聞網》訪問表示，以現在的兩岸局勢，若未來政府進入準戰爭狀態，不但應該恢復徵兵制，還要「全民皆兵」，比照過去金門戰地政務時期，隨時備戰組成自衛隊接受民防訓練，讓民眾能盡早準備，知道發生戰爭的時候應該如何分工合作，捍衛國家抵禦外侮。

「戰爭如果真的發生，就不再是紙上談兵。」，陳玉珍提到，由於政府一直在採購軍備，武器也是需要操縱的人，飛機不是自己會飛，子彈也不會自己發射，如果真的走到準戰爭狀態，全民皆兵也是應該的，因為飛彈掉下來不會分你是男的女的，決定炸不炸你，認為一般民眾不論男女老幼都應該加強訓練，假如不幸兩岸發生戰爭，陳玉珍也霸氣喊話「我會上戰場！」。

「和平不到最後關頭不能放棄」，陳玉珍說，金門是真正打過仗的地方，歷經戰爭很多人流離失所，甚至因此失去生命，相當的可怕以及殘酷，但是現在國內主張和平或喊兩岸要往來的人，好像就會被打上賣國的標籤，如果不出來叫囂兩聲當個勇武派，也被當作是中共同路人，陳玉珍覺得這種氛圍很要不得，尤其在面對這麼重大的時刻，呼籲國人及網民真的要冷靜，切勿激化對立讓兩岸關係漸行漸遠。

(中時新聞網)