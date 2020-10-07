愛爾麗集團董事長常如山(右)今捐贈新球衣給國立基隆商工籃球隊，該校校長洪光賢（左）也穿上22號球衣。（國立基隆商工提供）

國立基隆商工今舉行籃球隊新式球衣捐贈儀式，由愛爾麗集團董事長常如山捐贈全新改版的基商戰袍，並由愛爾麗公益大使謝祖武及前中華男籃國手陳孝榮、台啤李啟瑋等榮譽校友共同見證，期許球員們文武雙全、術德兼修，為國家籃球紮根貢獻心力。

基隆商工籃球隊成軍10多年來，一開始是支乙組球隊，在外界都不看好的情況下，一路挺進甲組，103學年度更打進HBL全國前四強，拿下全國第3名，在當時堪稱全國奇蹟與黑馬，一路走來培育出多名蔡文誠、蘇奕晉、李啟瑋、李家瑞、陳孝榮、王柏智等優秀國手，為臺灣在國際籃壇發光發熱。

基隆商工校長洪光賢說，面對北北基地區選手持續外流及HBL的激烈競爭，該校除積極爭取補強硬體設備及場館改建經費等資源外，並致力推動「籃球人才深耕培育計畫」，培養及鼓勵熱愛運動的孩子們努力尋夢，打造基隆商工成為品德、體育及學習並重的學校。

洪光賢也特別感謝愛爾麗集團的支持，並透露愛爾麗董事長常如山出身空降特戰部隊，充滿運動細胞，平時愛好打泰擊、綜合格鬥、開飛機、駕遊艇、開全地形車等極限運動，是國內少數不用帶保鑣的老闆，不僅自身愛好運動，也支持運動教育發展，愛爾麗捐贈的新式球衣，一定能讓基隆商工籃球隊再創佳績。

(中時新聞網)