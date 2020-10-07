杏輝藥品傳出有23款藥品違反GMP規範，被食藥署勒令停產並下架回收，今總經理白友烺雖召開記者會滅火，強調僅有6款藥品是被食藥署抓到違規，後續10數款都是自主稽查時發現並主動回收，同時也已向食藥署申請複查，盼能在1個月內完成查廠。但傍晚食藥署打臉，表示至今尚未收到杏輝藥廠所提供的完整改善報告，同時杏輝後續發現的10數款違規藥品，也都與首批違規的6款藥品有關，屬於食藥署的稽查成果。

食藥署組長遲蘭慧表示，昨天杏輝雖有遞件申請複查，但內容卻參差不齊，一般來說違反GMP規範都要提出具體的改善報告，說明不合格原因與改善辦法，並經食藥署確認大致有改善後，才會安排一次不通知的實地稽查，通過後才能恢復藥品生產，但目前杏輝僅繳交初步說明，詳細改善對策都未提及，食藥署原定6日前必須收到藥廠回覆，但如今相關改善報告都要延後。

至於杏輝今天新增的三款回收藥品，遲蘭慧說，當中有含量、溶離度不符規格的狀況，這三件也都要求杏輝要盡速補齊改善報告書，才能進行後續的審查。她也強調，若杏輝希望能盡速進行複查，恢復藥品生產就必須盡快繳交完整的改善報告書，若遲遲不繳交，或未能通過食藥署的複查，最重可廢除其GMP證照，未來將不得生產任何藥品。

(中時 )