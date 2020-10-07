財政部7日公布9月海關進出口貿易統計，受到陸商提前拉貨效應持續挹注，遠距商機及新興科技應用需求等推動下，9月出口307.1億美元，除創下歷年單月次高外，年增率9.4％也拉出一波「連三紅」。主要出口市場方面，對大陸香港與美國的單月金額也都是歷年次高。9月對陸港出口142億美元、年增率22.3％。

此外，據財政部統計，累計今年1到9月台灣對陸港、美國與日本的出口分別增加13.3％、7.1％、0.1％，整體規模值均創下歷年同期新高。

觀察10月表現，財政部統計處處長蔡美娜認為，由於蘋果手機延後上市，預估10月會帶動一波量產機會，加上大陸中芯也恐受美國管制可能帶來轉單效應，預估出口表現將在-2％至1％之間。

財政部7日公布9月進出口統計數據，9月單月出口金額來到307.1億美元的歷年單月次高、年增率9.4％，同時第3季的出口金額達到900.8億美元，創歷年單季最高、年增6％；前9個月則達到2480.9億美元、年增2.4％。

進口方面，則受到國際原油行情仍處相對低點等因素，9月單月進口金額為 235.8億美元、年減幅5.4％。

(旺報 )