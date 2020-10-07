國民黨反對含瘦肉精 (萊克多巴胺)豬肉進口，將強化宣傳戰！今天中常會決定針對政策、反對國民黨立委提案的綠委，設置不同的看板，文傳會也已設計「含瘦肉精豬肉進口倒數計時器」，打算在中央黨部及22縣市黨部設電視牆，並鼓勵黨公職人員、助理把計時器設為電腦與手機及社群網站頁面，要提醒全民一起倒數「萊豬攻台」的日子，至今天只剩85天。

今天中常會，中常委邱素蘭提案建議發動「全民捍衛食安，拒絕萊豬進口」凱道遊行；中常委沈智慧也建議各黨部外面掛看板，尤其最近反對藍委提案「源頭管理」、「禁入校園」的8位民進黨立委，要在綠委選區掛看板讓選民知情。沈智慧也認為不少縣市議會都訂定自治條例要「瘦肉精零檢出」，但新竹市府卻指自治條例與中央行政命令抵觸屬無效，建議各議會黨團必要時可赴法院控告行政部門違法。

黨主席江啟臣聽取中常委建議，對遊行、提告行政部門，表示由相關部門研議，並請文傳會、組傳會分別負責22縣市黨部、特定綠委選區設看板之事，要讓民眾了解民進黨、綠委未為選民把關。

黨務人士也說，除了以看板作為宣傳戰，文傳會已設計一款反萊豬倒數計時器，頁面呈現「瘦肉精豬肉進口／AKA（又名）台灣國際地位提升」，還有一隻瘦肉精豬開心地說「ON MY WAY(我來了)」，嘲諷意味十足；網頁上方還有可供民眾留言談感想的「跑馬燈區」。

他說，倒數計時器近日將推出，中央黨部門外擬設50吋電視牆，若縣市黨部都有經費或空間設電視牆及看板，宣傳效果應該很大。

(中時 )