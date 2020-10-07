中租控股旗下中租能源前進校園，於開南大學校區屋頂，建置太陽能光電系統，7日由桃園市市長鄭文燦主持啟用典禮，中租能源總經理侯明欽、開南大學董事長葉哲政等人共同參與。侯明欽指出，中租為綠能發展貢獻一己之力，未來仍將持續拓展太陽能電廠的建置。

開南大學桃園市蘆竹校區內啟用的第一期太陽能電廠，是在體育館與學生宿舍屋頂上舖設太陽能光電設備，此案場的建置容量為431.94KW，20年發電量估計可達7,619,143度，促進二氧化碳減排約4,664噸。

鄭文燦致詞時表示，桃園市積極推動綠能，整體累計再生能源裝置容量達530.8MW（百萬瓦），相較2014年末升格直轄市前，成長約57倍。其中以太陽能為大宗，297.7MW。六年來也陸續在公有學校、政府機關、垃圾掩埋場等149處，設置太陽能光電系統設備。開南大學董事長葉哲政提到，校方全面盤點校區，繼第一期太陽能電廠完工，也將持續裝設更多太陽光電發電系統，以善用校園建物與活化空間，響應政府政策，也結合學校環境教育課程，推廣節能減碳作為，與綠能發電知識，全校師生攜手為環境保護盡心力。中租能源總經理侯明欽指出，協助學校建置與維運太陽能電廠，施工確保整體結構的穩定與安全，整體效益除了發展綠電，活化校園空間，也有隔熱的效果。

侯明欽也補充，中租自2015年投資太陽能電廠，迄今全台已擁有超過2,000座的太陽能電廠，總裝置容量逾600MW，地理區域也從中、南部，逐步拓展至北台灣、東部與離島。

中租控股自2010年推動節能服務融資，從傳遞綠色環保概念，至2012年延伸太陽能融資、能源管理顧問等業務，並在2015年籌建太陽能發電廠，成立中租能源公司，發展至2018年，已穩居台灣光電系統投資的龍頭地位。

(工商 )