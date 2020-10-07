特力（2908）7日公告9月合併營收39.02億元，創下歷來同期新高，年增23.88％；累計前三季合併營收307.94億元，也改寫歷史新高紀錄，年增6.21％。特力表示，主要是旗下貿易事業體受惠西洋感恩節、聖誕節，歐美零售商拉貨力道強勁；台灣零售事業體則受惠中秋節烤肉活動及周年慶檔期加持，也有成長。

特力表示，綜觀9月營收結構，貿易事業營收為新台幣23億3千萬元，占整體營收比重約60％；零售事業營收為新台幣12億7千萬元，占整體營收比重約33％。

針對兩大事業體成長動能，特力指出，9月貿易事業營收較去年同期成長39.3％，主要是受惠接下來西洋感恩節、聖誕節之強勁消費需求，歐美零售商拉貨力道強勁；累計前三季合併營收為172億5千萬元，也較去年同期成長14.7％，單月及累計營收均呈雙位數成長，顯示出貨動能暢旺，伴隨著接下來年底歐美零售旺季，估計貿易銷售成長動能可望維持穩健成長。

此外，特力指出，9月台灣零售事業營收較去同期增加1.6％，主要是受惠中秋節烤肉活動及週年慶檔期；累計前三季合併營收為122億元，也較去年同期成長2.2％。特力表示，4月以來零售事業營收已連續半年正成長，顯示台灣零售業銷售力道強勁，估計接下來11月雙光棍節及年底傢俱汰換潮採買旺季，可望持續拉升台灣零售業績。

(工商 )