為因應美豬叩關，政府祭出「百億護豬農」，農委會主委陳吉仲7日在立法院備詢時透露，百億預算總計129.6億元，10月底前報行政院，預計11月底送立法院審查，明年開始分為4年執行。

近130億元的「百億護豬農」預算，陳吉仲強調，不會特別編列「專門」而預算，而是從既有的預算項目下執行。

陳吉仲昨天到立法院經濟委員會針對「開放萊克多巴胺豬肉進口對我國養豬產業影響」等進行報告並備詢。陳吉仲在回應民進黨籍立委陳亭妃及賴瑞隆的質詢指出，近130億元的「百億基金」將用在八大工作項目。

陳吉仲強調，為完善百億養豬產業轉型升級計畫的經費用途，經過了近30場次與養農民、養豬產業團體溝通、共同研商後，擬定出包括「保障豬農收益穩定產銷」、「推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級」、「輔導養豬場現代化轉型升級」等八大工作項目。在經費分配上，又以「推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級」工作項佔最大數，預算額為46億元，其次為「輔導養豬場現代化轉型升級」，預算額為31億元。

朝野立委多關切開放美豬國產豬的衝擊，陳吉仲指出，影響有限，因為生鮮豬肉一直是國內消費主流，進口冷凍豬肉無法替代，因此進口豬肉占比一直維持在10％左右，況且，美國豬肉進口已20多年了，市占率只有1-2％。

陳吉仲說，農委會除全力推動整體養豬產業的全面轉型升級外，也將協助養豬產業積極開拓海外市場，特別是在我國重回口蹄疫非疫區後，預估拓銷海外的產值可達到500億元，可有效控制並減緩開放含萊克多巴胺美豬進口對產業的衝擊。

(工商 )