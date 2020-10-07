以黑馬之姿在餐飲界迅速竄紅的築間餐飲集團，旗下火鍋品牌「築間幸福鍋物」全台總店數超過60家，前三季業績大增逾45％；第三季趁勢再展兩個餐飲新品牌。其中，「有之和牛鍋物」繼9月中進駐台北信義區展首店、締造天天排隊爆滿紀錄之後，10月預計在台中一口氣開設大里店與七期文心店，擴大搶食火鍋市場商機。

築間餐飲集團旗下品牌「築間幸福鍋物」成立10年來，堅持食材新鮮、高CP值及平易近人消費模式，更不斷地追求創新服務、新產品研發，滿足消費者「嚐鮮」的慾望，成為消費者心目中最受歡迎的品牌。自今年8月起，全台單月總來客量突破40萬人次；今年前三季業績大幅成長超過45％。

築間餐飲集團趁勝追擊，再度推出「燒肉smile」、「有之和牛鍋物」兩個全新餐飲品牌。築間預計在台中大里及水湳經貿園區、彰化員林、高雄岡山等地，以概念店方式將旗下三個餐飲品牌整合在一起；特別是台中水湳、彰化員林將以自建方式，提供消費者更多元化用餐的選擇，一次滿足消費者的喜好。

築間餐飲集團今年下半年拓展兩個全新品牌，也因為這兩個新品牌的注入，使築間的營運方向更加多元。築間不僅持續擴張事業版圖，並進行內部組織調整，朝資本市場目標大步邁進！

其中，全新品牌「有之和牛鍋物」1號店9/18進駐台北信義商圈後，短短不到一個月創下亮眼佳績，更登上熱搜關鍵字排行榜。每天從上午11點到凌晨4點，17個小時馬拉松式不間斷的營業，仍被網友稱為信義區「最難訂到的和牛吃到飽餐廳」，中秋連假期間創造單日翻桌8次以上的驚人紀錄！

「有之和牛鍋物」為顛覆消費者對於和牛昂貴的刻板印象，推出788元就能享用澳洲和牛等10種肉品吃到飽；豚肉部分則選用台灣豬界公認的鑽石等級台灣好豬「安心究好豬」的特選台灣豚雪花、特選豚梅花吃到飽；另外，1,580元可享「日本特選和牛雪花」及「日本特選和牛霜降」日本和牛吃到飽！

「有之和牛鍋物」在湯底上不馬虎，超過30年經驗的主廚，到訪日本各地尋找特色風味湯頭，承襲日本對美食的細膩與堅持。主廚精心研發的特色湯底口味與肉品相襯，有清甜的「干貝昆布」、口感濃郁的「老熬牛骨」，還有麻香順口的「九葉青花椒」，一道道看似簡單的湯頭，都是主廚親赴日本，與職人共同研發，反覆試煉與調整出的絕佳口味。

此外，饕客激推的「和牛黑咖哩」，一塊塊和牛與燉得入味的紅蘿蔔、馬鈴薯，淋在熱呼呼的白飯上讓人食指大動；自助吧更提供高達七十多種新鮮食材、冰飲品、及甜點，供消費者無限取用，高CP值極具競爭力。

(工商 )