因母子公司分割的關係，正文科技（4906）自今年8月起將不再計入子公司正基科技之營收，儘管如此，正文9月合併營收表現依然亮眼，達23.6億元，不但較去年同期成長86％，且再創近8年新高，累計前9月合併營收亦達150.4億元，也較去年同期的144.3億元穩步向上。

展望未來，正文指出，由於5G及WiFi6產業成長趨勢明顯，再加上國際局勢變動、產業鏈重組正文都可望因而受惠，出現轉單效益，再搭配上新客戶、新產品挹注，應有機會持續帶動正文營收、獲利成長。

(工商 )