正文9月合併營收為23.64億元 創近8年新高 18:522020/10/07 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因母子公司分割的關係，正文科技（4906）自今年8月起將不再計入子公司正基科技之營收，儘管如此，正文9月合併營收表現依然亮眼，達23.6億元，不但較去年同期成長86％，且再創近8年新高，累計前9月合併營收亦達150.4億元，也較去年同期的144.3億元穩步向上。 展望未來，正文指出，由於5G及WiFi6產業成長趨勢明顯，再加上國際局勢變動、產業鏈重組正文都可望因而受惠，出現轉單效益，再搭配上新客戶、新產品挹注，應有機會持續帶動正文營收、獲利成長。 (工商 ) #正文 #合併營收 #創近 #較去年同期 #新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華新科9月營收月增4.5％ 36.62億元創近兩年新高 16:072020/10/07 財經 電梯大廠營運報喜 崇友9月合併營收創同期新高 17:312020/10/07 財經 瑞智精密Q3銷售及合併營收創同期新高 19:162020/10/07 財經 群聯9月合併營收43.41億元 下半年迎購物旺季備貨需求 19:162020/10/07 財經 吉茂大啖轉單 9月營收再締新猷 04:102020/10/07 證券．權證 受惠運動防疫、居家休閒 聚陽出貨增Q3營收創歷史單季新高 16:372020/10/07 財經 由田9月營收 創今年新高 15:202020/10/07 財經 《半導體》京元電Q3營收登次高 Q4營運轉淡 15:572020/10/07 財經 光寶9月營收月增10％ 創今年單月新高 17:312020/10/07 財經 明泰併購效益啟動 九月營收創新高 10:422020/10/07 財經 財經熱門新聞 陸晶片業第一線殺聲隆隆 台積電叛將成「F4」最後希望 - 財經 川普喊停新紓困案嚇趴美股 仍想灑4.6兆救命錢給誰？ - 財經 《半導體》群聯9月營收雙增 創同期新高 - 財經 - 時報資訊 台幣升值受惠股 資產營建、傳產內需出列 - 財經要聞 - 工商時報 張衍義新任長榮董事長 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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