交通部次長王國材今（7）日在立法院財委會答詢時表示，高鐵預計南延至屏東六塊厝，但行政院長蘇貞昌已指示保留延伸潮洲可能，因此，延長到潮洲下階段再做。

國民黨立委廖婉汝今日在財委會質疑高鐵預計南延至屏東六塊厝，六塊厝距離屏東站僅有2公里路程，不符經濟效益，應該延至潮州，王國材在答詢時作上述表示。不過，廖婉汝並不滿意，她強調，高鐵延伸至六塊厝就要10年，下階段還要等多少年？

行政院長蘇貞昌昨日答詢表示，高鐵南延一定會做，交通部已通過審查，可行性評估送到行政院，他也已經指示交通部，現在雖然只是延伸到屏東六塊厝，但要保留延伸潮州的可能。 高鐵南延可行性評估已完成，目前交給行政院，待行政院拍板後，就進入綜合規劃階段，前瞻3期編列1億元就是用於綜合規劃。蘇貞昌認為，在屏東縣80多萬人口中，屏東市就占了20多萬，因此說要直接繞到潮州是不對的，「沒有先到六塊厝，是要怎麼到潮州？」

(工商 )