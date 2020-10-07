士林夜市悲歌！人潮銳減、骨牌式退租 在地人淚曝真相

位在北市最大規模的士林夜市，過去總吸引不少觀光客前來，近日受到疫情衝擊，遊客大幅銳減，原本是一級戰區的文林路，加上房東不願降價，成了代租店面重災區。在地居民接受《中時新聞網》訪問淚曝商圈衰敗主因。

士林夜市假日吸引不少觀光客朝聖。(照片/游定剛 拍攝)

聲名遠播的士林夜市，全盛時期商圈店家、攤販達2700多家，假日觀光一天更可超過10萬人。不過，疫情爆發後，攤商足足少了400多家，觀光人數更掉到僅剩1萬多人，不少店家無奈撐不下去，只好關門大吉。就連文林路上，擁有22年歷史星巴克都在9月底拉下鐵門，而對面據有70年歷史的陽明戲院，隨著時代轉變老戲院轉型，去年9月暫歇業改建、拆除，觀光人潮凝聚力備受考驗。

文林路上陽明戲院拆除改建、星巴克則在9月底歇業。(照片/游定剛 拍攝)

疫情衝擊下，北市不少商圈遭重創，過去主要仰賴外來觀光客的士林夜市最為嚴重。士林夜市商圈理事長蘇文山無奈表示，日前防疫中心宣導，盡量不要往人潮擁擠地方群聚，今年三至六月都沒有人，國外觀光客幾乎是零，來客數大概少了七成，很多店家撐不住就撤走，普遍房東都願意降房租，而待租店面大多是服飾店、鞋店，小吃店、飲料店較不受影響。

士林夜市商圈理事長蘇文山表示今年3至6月觀光客銳減，來客數少七成。(照片/游定剛 拍攝)

士林夜市國際觀光發展協會顧問賴麗萍表示，希望台北市政府能夠看到在地人的努力、付出，拉我們一把，讓夜市再成為觀光聖地，回到以前的繁榮。

士林觀光協會顧問賴麗萍盼政府扶植商圈，讓士林夜市重回觀光勝地。(照片/游定剛 拍攝)

在地經營服飾的簡老闆則表示，士林房租本身就貴了，房東不願降房租，房客撐不下去，只好一家一家關門。現在假日人潮較多，但平日少了大概５、６成以上，本來以為頂多像ＳＡＲＳ一樣撐過去一個月就好，沒想到是全球性的，影響真的很嚴重。

服飾業者簡老闆則表示，士林房租貴、房東不願降價。(照片/游定剛 拍攝)

(中時新聞網)