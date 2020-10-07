金酒「FUN大你的振興券摸彩」，財政處長孫國智抽出頭獎幸運得主。（李金生攝）

金酒「FUN大你的振興券摸彩」，總經理楊駕人抽出二獎幸運得主。（李金生攝）

金酒「FUN大你的振興券摸彩」，建設處長文水成抽出三獎幸運得主。（李金生攝）

金門酒廠自7月17日起辦理「FUN大你的振興券摸彩」活動，第1階段至9月30日截止共計5萬6151張，今（7）日抽出89名幸運者，總價值達新台幣170萬元。

縣長楊鎮浯率同財政處長孫國智、建設處長文水成和主計處長王崑龍、政風處長陳治平與金酒總經理楊駕人參加今年摸彩，得獎名單可至金門酒廠官方網站及FB粉絲團查詢。

第一階段摸彩中獎名單是：特獎2000年罈裝10公升58度金門高粱酒2罈（20年窖藏酒）呂馬力。頭獎：0.5L-53度 2012年金門迎城隍酒（公仔版）各60盒，李海龍、李素琪、李昱萱等3人。二獎：0.5L-53度 2012年金門迎城隍酒（公仔版）各30盒，黃佩瑜、成漢忠、陳昱喬、陳楹協、王建生等5人。三獎：0.5L-53度 2012年金門迎城隍酒（公仔版）各18盒，盧冠錞、張道三、洪紹容、趙岳澤、楊正宇、張振壽、程安磊、蘇敬淳、楊秀娥、李佳蓉等10人。另有四獎：0.5L-53度 2012年金門迎城隍酒（公仔版）各12盒共20人。五獎：0.5L-53度 2012年金門迎城隍酒（公仔版）各6盒共50人。

金酒表示，參與抽獎的民眾，還可參加第2階段的摸彩活動，摸彩券發放至今年12月31日截止，只要至金門酒廠金城廠門市、金寧廠門市、尚義機場門市、台灣直營門市消費，使用中央或金門發放紙本振興券支付，消費滿500元面額，即可獲得1張摸彩券。（禁止酒駕.酒後不開車）

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(中時 )