大陸一名身價高達上億的富豪苑剛（Gang Yuan，音譯），2015年慘被表姊夫殺害，屍體還被切成108塊，手段相當兇殘，而兇手表姊夫趙利，近日判刑結果出爐，依過失殺人罪和辱屍罪，判趙利10年6個月有期徒刑，整起案件再次掀起討論。

苑剛來自黑龍江，為了移民加拿大溫哥華，先是與一名當地華裔女性結婚，取得永久居留權之後就離婚，苑剛在加拿大花許多錢置產，除了擁有2棟豪宅、遊艇，還有賓利、勞斯萊斯等頂級名車，不僅如此，苑剛買下一座價值200萬加幣（約台幣6000萬元）的小島。

根據外媒報導，苑剛不只非常有錢，也極度風流，至少與68名女性有一腿，並與多位女子拍攝多部性愛影片，自然也留下不少「孩子」在外面，不過，據傳聞，苑剛個性衝動、易動怒，時常會對女伴動手動腳。

苑剛有一名20多歲的外甥女趙一銘，她外型相當亮眼，曾經上過實境秀節目《公主我最大》，想不到苑剛竟看上表姊的女兒，因為他認為與表姐沒有血緣關係，娶外甥女沒有問題，但表姊夫趙利無法接受，某次爭吵中趙利開槍殺害苑剛，並分屍成108塊。

這起命案也意外牽扯出分財產問題，有7名女性表示生有苑剛的小孩，有權力分得苑剛4.5億元的遺產；最後卑詩省法官裁定，其中5人可以分到財產。至於殺人兇手趙利，卑詩省最高法院本月5日判決出爐，依過失殺人罪和辱屍罪，判處10年6個月有期徒刑。

(中時新聞網)