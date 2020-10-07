台東8歲男童祥祥（化名），去年因病成為植物人，臥床後因病況始終不穩定，父親獨自照顧相當吃力，於今年3月轉介入住創世基金會台東院，隨著祥祥情況轉趨穩定，創世於7日陪伴祥祥回學校探望師長，祥祥看到校長吳秀金時，似乎有反應，頭部微微動了一下。

台東市豐源國小三年級學童「祥祥」，小二時個性活潑，去年因流感引發腦病變，送醫救治後仍呈植物人狀態，家中低收又是單親家庭，爸爸獨立照料祥祥與弟弟外，還得打零工維持家計，然而祥祥病況始終不穩，爸爸多次帶他進出醫院，身心俱疲之下，今年由醫院轉介，祥祥入住創世台東院。

創世台東院表示，過去都會帶植物人病患到戶外走走，接受不同的刺激，但因疫情以來，鮮少讓植物人出去透透氣，所以7日帶著祥祥到他就讀的豐源國小回味校園時光。

祥祥看到校長吳秀金時，眼睛睜大，頭部還稍微動了一下，吳秀金指出，疾病及車禍傷及腦部，都可能成植物人，故從小宣導生命教育及交通安全都非常重要。

創世台東院指出，該院推動「保腦暨尊重生命宣導」，於11月7日在台東桂田喜來登飯店舉辦舉辦「童樂會」，邀請台東縣警察局交通隊到場教導正確交通觀念，及「救援小英雄」的波力、安寶，還有來自台中的小丑演出，只要捐款350元，即可索取入場券，活動所得將全數捐助植物人奶粉經費。愛心專線：（089）220-848，童樂會小組。

(中時 )