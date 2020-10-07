南投看守所2名收容人，因中秋節思親，涉嫌假裝打架引管理員進房勸導，不料竟以磨尖的塑膠筷攻擊管理員企圖越獄。法醫高大成接受《中時新聞網》專訪，怒轟這些受刑犯簡直本末倒置，並提到現在監獄管理真的是100分，要逃獄可能性近乎0。

看守所2犯磨筷越獄 高大成轟：本末倒置

高大成指出，越獄未遂是要加重刑罰，他怒批這些受刑犯，做事前都沒經過大腦思考，隨意做出舉動。談到監獄越獄案，他指出，台灣最著名的是大寮越獄事件，對於這6名要犯最終選擇自戕原因，法醫表示，應該是覺得自己逃不出去，同時內部產生內亂，才發生悲劇，面對那些想逃獄的受刑人，高大成想不透，為何他們怎麼會產生越獄念頭。

（上圖）收容人行凶使用的筷子。（下圖）南投看守所2收容人持尖筷劃傷管理員頸部。（南投看守所提供）

監獄裡最常被當凶器的是「毛巾」與「牙刷」，高大成指出，毛巾與浴巾可成犯案凶器，寢室內的床單可變成逃脫工具，其他較常被當犯案工具的有牙刷、剪刀及原子筆等，高法醫表示，牙刷後方的塑膠，只要用地面粗糙的地方慢慢磨尖就能當成凶器致人於死，他呼籲所有受刑人，千萬別隨意逃獄，否則刑責加重，後悔莫及。

法醫高大成（圖／邱子軒 拍攝）

高大成坦言，曾在監獄中碰到離奇事，有個管理員向監獄犯說教，沒想到說教完隔天，就在獄中發現受刑犯已身亡，家屬一直怪說，是管理員把他勒死的，結果高大成看了屍體後，發現死者死亡時間約七小時左右，而那時管理員已先行離開，所以才能利用死亡時間點，洗清死者跟管理員是毫無關係，最終也發現，原來該名死者，是因罹患憂鬱症，才產生輕生念頭，高大成指出，能靠自己身體的力量去造成窒息死亡，通常都是憂鬱症的病人。

（剪輯/范佐意）

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1.危險動作，請勿模仿。

2.輕生不能解決問題。

(中時新聞網)