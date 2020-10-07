富邦悍將終結者陳鴻文近一個月自責分率飆升，9場出賽狂失11分，自責分率高達13.50，雖然狀況不佳，不過總教練洪一中、投手教練吳俊良都還是選擇相信他，並沒有更換終結者的打算，洪總也直言，「一直以來都沒有要換人，換人有比較好嗎？」

陳鴻文今年平均自責分率5.44，比去年1.70高出不少，尤其近1個月來出賽9場比賽，僅投7.1局就狂失11自責分，有2次救援失敗，自責分率高達13.50。其中對統一獅3度一人都沒解決就失分，成為自責分率飆高的主因，吳俊良說，「那3場沒解決半個人失11分，所以自責分才爆高，其他還好吧，每隊終結者都有可能被逆轉，就是對統一獅容易被打爆，但對樂天、兄弟輸贏都是正常範圍。」

陳鴻文本季對中信兄弟壓制力最佳，對戰自責分率3.26，不過一遇上統一獅就沒轍，對戰自責分率高達7.71，投手教練吳俊良認為是心態問題，「跟以前在讀書一樣，哪科讀的好成績就比較高，就是信心度問題。」

不過即使陳鴻文近況不佳，富邦悍將仍認為他是終結者的不二人選，洪總認為已經沒有比他更好的投手，至於昨天寧願讓先發洋投索沙丟到135球也不願換終結者，吳俊良解釋並非不信任陳鴻文，「這就是『看事辦事』，如果前面領先，陳鴻文當然就會去牛棚熱身，但昨天8局還落後，所以才沒讓他上場，索沙聽到分數逆轉後，立刻跳起來說他要續投。」

至於還有沒有其他牛棚投手能在陳鴻文狀況不佳時跳出來，吳俊良仍一句話「看事辦事」，會依據對手左、右打來安排投手，「左打比較多，就讓賴鴻誠，右打比較多可能就換別人，看數據派投手。」

(中時 )