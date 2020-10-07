金融業看似與環境議題最不相關，但卻是最卯足全力，積極想找減碳解方的一群；面對「氣候變遷」的態度，國泰金控三年多來攜手各子公司，從上到下、裡裡外外爬梳，從回應、交流、參與研討會等，一直進展到將供應鏈商、投資／被投資端串聯起來，成為夥伴群，一起淨灘、一起學習國際框架、一起向外（國際組織）爭取應有的權益，因為國泰金控總經理李長庚曾說過「打群架」理論（凝結群體力量為共同目標努力），儼然，國泰將利害關係人也納入，一起發揮打群架精神！

10月7日一場媒體發表會，感受到國泰似乎不滿足，這回合要邀民眾一起加入，只要成為國泰保戶，即完成低碳消費，與國泰一起成為「減碳愛地球」的一份子；並且要將全台165銀行分行打造成「智慧用電分行」，用省下來的電費，汰換耗電器具。

國泰在因應氣候變遷議題態度越來越鮮明，從落實本業投資與放貸「責任投資」行為，現在更擴及產品、服務面，用減碳保單、制定產險業碳足跡產品類別規則，用智慧電表管理各分行用電量，全面啟動「愛地球新『泰』度」！

環保署管制考核及糾紛處理處副處長羅仁鈞應邀出席，表示國泰積極落實減碳，讓綠色的國泰樹，更多一層意義「環保的象徵」。

國泰人壽自2012年啟動無紙化服務，業務員透過平板，除提升效率，更大幅減少紙張用量。透過ISO 14067碳足跡驗證，每張保單從製作、營運服務，到廢棄階段產生3.37公斤碳排放量，相較三年前減少超過5,000公噸，相當於種下40萬棵樹的碳吸附量，獲得保險業第一張且唯一環保署減碳標籤，每張保單也認證為「綠色商品」。同時，與環保署聯名製作「保險碳足跡宣導動畫」 (https：／／youtu.be／TEdQ92j86WQ)，用淺顯易懂生活經驗科普生活中的低碳選擇。

目前國泰人壽舉行「減碳標籤感恩季」抽獎活動，一個月內超過5萬人參與，其中近萬名國泰同仁也同步參與環保署「環保集點App」活動，讓每筆低碳消費都成為下一個環保行動的起點；而在國壽的職場內隨處可見「減碳熱點」告示，提醒同仁落實減少用紙、用水等環保行動，而且客戶走進國泰各服務中心，或新契約保單上都能看到減碳標籤。

國泰人壽副總經理宮篤志表示，「這個成果首先要感謝近800萬保戶的支持與信任，願意選擇電子保單並透過行動裝置，完成投保、契約變更、理賠等服務，與國泰人壽一起減碳，我們的保險不只保人，也保地球。」

企業減碳如同一個人減重，必須先量體重，才能設定目標。減碳也是一樣的道理，須先計算產品碳足跡找出其生命週期中能資源耗用量較大的碳排熱點，進而著手進行減碳。有鑑於此，國泰產險領先業界制定「碳足跡產品類別規則」（Product Category Rules，簡稱PCR），通過環保署核准，未來產險同業都將採用此一規則，科學化進行減碳。

國泰產險資深副總許嘉元表示：「透過碳足跡盤查，國泰產險計算出2018年每件財產保險服務1.8公斤CO2e，以此申請成為首家完成環保署『碳標籤』的產險公司，並持續進行減碳作業，進一步取得減碳標籤」。

國泰世華銀行在2013年開金融業先例推出首間太陽能分行，接軌國際標準全面導入「ISO 14001 環境管理系統」及「ISO 50001 能源管理系統」，大力推動環境永續外，目前也完成「分行能源管理系統」開發計畫，預計今年年底全台165家分行完成總電表和空調智慧用電建置，透過「智慧電表」和「可視化大數據分析」，制定EUI（建築耗能）或EPUI（人均用電）改善目標，促進用電效能最佳化。

國泰世華銀行副總經理王志峰表示，「做為全台分行數最多的民營銀行，啟用後每年約可節約逾一成的電費，將逐步為分行汰換老舊空調設備，讓節能減碳真正成為日常營運的一部分，落實永續經營長遠目標。」

「淨灘達人」黃柏豪，本身是國泰人壽的業務同仁，他從2016年起每月發起淨灘活動，四年多來邀請超過2,000人參與用「手」護台灣一起淨灘，對於公司在減碳方面做的努力，黃柏豪有感地說，「一間公司的社會責任，不僅是讓受眾感受，更重要的是，能從內部讓員工全體都有質的提升，進而影響更深遠的意義，國泰就是這樣一間公司。」

國泰人壽保戶許雯華，本身對於環保議題相當重視，日常更實踐了「零廢棄」的生活方式，她分享「自己特別關注環保議題，很佩服國泰願意帶頭從內部做起，更常常舉辦活動邀請保戶一起做公益、做環保，因為一個人的力量有限，一群人力量=無限大，當看到一個企業願意為地球發聲，都會讓身為保戶的我們更加信任，也很認同這些做法。」

(旺報 )