連續三季榮登芬蘭冰球菁英聯盟例行賽榜首的奧盧白鼬，新賽季開幕周輕鬆拿下二連勝，本周奧盧白鼬將在24小時內連打兩場客場比賽，首戰將在本周五(10/9)23:30面對赫爾辛基，赫爾辛基上季從奧盧白鼬手中拿下3勝，是聯盟中唯二對奧盧白鼬取得對戰優勢的球隊(另一隊為坦佩雷戰斧)。但戰力深厚的奧盧白鼬本季陣容再升級，赫爾辛基還能力壓奧盧白鼬這尾強龍嗎?

奧盧白鼬近幾季的攻防戰力皆為聯盟翹楚，上季進攻端重心普利亞維(Jesse Puljujarvi)前幾季在愛德蒙頓油人的發展不順遂，2019年返回芬蘭效力後，馬上成為奧盧白鼬的頭號箭頭。季外球團還從海門林納挖來中生代得分好手庫尼克(Cody Kunyk)，本季奧盧白鼬的前場勢必會成為各隊的夢魘。門將是奧盧白鼬戰力最雄厚的一環，上季里巴爾(Patrik Rybar)與安努寧(Justus Annunen)穩定的表現，帶領球隊繳出聯盟最佳的場均失球(1.93)，本季球團有意培養從青年隊升上的布隆奎斯特(Joel Blomqvist)，布隆奎斯特的表現也沒讓球團失望，先發兩場共只失3球，目前奧盧白鼬陣中有三名出色的門將，將會是本季爭冠的最大本錢。

赫爾辛基主力前鋒圖倫(Teemu Turunen)上季打出身價後，隨即遭到瑞士豪門達佛斯挖角，但赫爾辛基前場戰力並未被削弱，本季加盟的前鋒布羅德赫斯特(Alex Broadhurst)，從熱身賽就屢屢攻破對手球門，開幕周兩戰也以靈活的傳導帶動球隊攻勢，能攻擅傳的布羅德赫斯特將會是赫爾辛基新賽季前場的靈魂人物。另一方面，赫爾辛基季外也找來芬蘭國家隊當家中鋒蘇梅拉(Antti Suomela)，雖然蘇梅拉與前東家有合約問題待解，目前仍無法出賽，但蘇梅拉季前訓練營就跟著赫爾辛基練習，相信只要合約封印一解除，赫爾辛基的前場戰力將會大大提升。

赫爾辛基的門將數據雖不如奧盧白鼬出色，但上季對戰奧盧白鼬4場賽事，一共只丟掉6球，對奧盧白鼬有一定的壓制力。此外，赫爾辛基季外也以兩年合約簽下前海門林納主力後衛卡利亞萊寧(Miro Karjalainen)補強藍線，因此雙方防守戰力的確是難分軒輊。進攻端方面，奧盧白鼬的先發前場佔有絕對優勢，但赫爾辛基前場本季前三戰遍地開花，第一組到第四組都有火力貢獻，整體進攻表現可圈可點，考量主場優勢及近期對戰紀錄後，赫爾辛基仍有較大的勝算，建議投注「不讓分-主勝」。

(中時新聞網)