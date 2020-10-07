行政院會明（8）日將聽取財政部報告「境外資金回台成果」，財政部表示，截至今年9月30日止，已有2,254億元資金申請匯回，其中獲准並已實際匯回2,157億元，並有616億元實質投資國內產業，預期未來申請實質投資的金額將會持續增加。

海外資金匯回享租稅優惠自2019年8月15日起施行。個人及營利事業在二年內申請且在核准期限內匯回境外（含大陸地區）資金者，第一年適用稅率8％，第二年適用稅率10％，免依一般所得稅制課稅；資金匯回後一年內得向經濟部申請從事實質投資，依限完成實質投資者得享有退還50％稅款優（即實質稅率第一年4％，第二年5％）。

實施一年多以來，截至今年9月30日止，引導新台幣2,254億元資金申請匯回，其中獲准並已實際匯回2,157億元，並已有616億元實質投資國內產業。

財政部指出，今（109）年適逢中美貿易衝突及新冠肺炎疫情衝擊影響，重創全球經濟，我國在國內疫情控制得當，及資金專法等一系列引資回台投資政策超前部署下，有效鼓勵台商回台投資，提振國內投資動能，發揮穩定經濟效果。

資金專法將於明（110）年8月14日施行二年期滿，財政部呼籲台商，把握資金專法實施契機，放心加碼投資臺灣。該部將賡續透過多元管道積極宣導，協助臺商匯回資金投資國內產業。

(工商 )