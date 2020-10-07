炎亞綸近來受邀擔任品牌面膜年度代言人，他事前做足功課評估、再親自使用滿意後才推薦。現在台灣疫情逐漸解封，他也開始接下新工作，坦言因為疫情讓大家懂得珍惜身邊所有情感、工作，「某種程度也讓自己更投入在工作，更大重點是體會到原來自己一直都擁有的很多。」

他去年10月離開待了15年的華研國際音樂，成立「晴空鳥」工作室，今年也拓展製麵創業、主持《36題愛上你》、更挑戰金鐘獎大型典禮主持，他不設框架的突破，接受不同工作型態考驗，「很難真的照著規劃走，反而是多專注在眼前工作的內容上，計畫趕不上變化在今年疫情後感受特別深，更珍惜疫情當下所接觸的工作。」

炎亞綸預告正籌備新音樂作品，對於自己今年工作表現，十分滿意，「當你百分之百的投入，會感受到每個工作越做越有趣，最開心是做自己專輯，那是我對自己承諾的達成，很開心、不一樣的體驗！」並透露以前沒有自己錄歌、做專輯的經驗，今年也因為疫情，讓他擁有更多時間檢視自己、探索新的事物。

(中時 )