苗栗縣政府編列2021年總預算，歲入編列213億6139萬8000元、歲出編列211億3139萬8000元，總支出相較今年度成長9.47億元，增幅4.69％，縣府將持續開源節流，推動各項幸福領航計畫，以有限資源發揮最大效益。

縣府主計處說明，明年度預算編列秉持兼顧縣政業務、推動苗栗幸福領航，扎根多元教育、樂活農業、社福、拓展觀光與財政穩健原則下辦理，歲出預算211.31億元，較今年預算成長成長9億元，其中以中央補助學校電力系統改善、午餐廚房、遊戲場改善等各項教育業務計畫、汙水下水道建設及道路橋樑等公共建設經費增加6億多元最多，其餘為增加員工待遇、弱勢族群津貼補助等法定社福項目。

苗栗縣長徐耀昌上任面臨財政負債676億元，帶領縣府團隊開源節流、招商引資，迄今招商金額突破9091億元，並標售多筆土地，將繼續努力還債。主計處表示，依公共債務法規定編列債務還本淨額2.3億元，展現積極還債及穩健財政決心。

主計處說明，縣府財政情形仍艱峻，但秉持不債留子孫原則下，以兼顧施政目標及財政穩健原則下，覈實編製預算案，希望以有限資源發揮最大施政效益。

(中時 )