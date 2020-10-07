高雄市議會6日正式開議，高雄市長陳其邁今首度赴議會報告備詢，曾為市長補選時的對手，國民黨市議員李眉蓁今天火力全開，質疑高雄舉債全國最高，今年不但又編63億的舉債，且青年局預算自前市長韓國瑜編列4.6億餘元，今年大砍過半，僅剩2.1億元。

高雄市長陳其邁，7日赴議會備詢。(圖/中時新聞網，高雄市議會畫面)

李眉蓁今(7日)在臉書貼出質詢全文指出，高雄財政困難、自有財源不夠，每年都舉債過日，現在舉債是全國最多，今年還編了63億的舉債，她說，過去歷任藍綠市長，蘇南成舉債408億、吳敦義73億、謝長廷595億、陳菊1035億、韓國瑜64.2億，甚至陳其邁市長以前短暫代理市長8個月也借了119億。

對於陳其邁曾說，「高雄財政是體制上的問題」，李眉蓁認為，既當上市長就要想辦法改善財政。高雄歷屆市長舉債最多的是陳菊，平均每年都要增加100億負債，為了擺脫沉重負擔，陳菊當市長時一直喊著要修改《財政收支劃分法》，但是這麼多年一直都修不成。

李眉蓁並表示，青年局明年編2.1億元的預算，較韓國瑜市長時足足減少2.54億元，經費被砍過半，其中「減列挹注青年創業發展基金2億元」是砍最多的，她要質問陳其邁，「市長補選時你口口聲聲說要照顧年輕人，但卻砍了2億的青年發展基金，不但把韓市長的政策完全推翻，也狠狠打了高雄年輕人一巴掌，這樣對得起那些相信民進黨的年青人嗎？」。

高雄市長陳其邁，今7日赴高雄市議會備詢。(圖/高雄市議會 提供)

且讓李眉蓁不能接受的是，陳其邁給出「少編2億的理由，竟是韓市長編的3億還沒啟用，所以不用編那麼多」。她痛批，這完全是沒遠見、欺騙社會的講法。目前青創基金因為錢還很少，所以對申請案件的審查比較嚴，來申請的也偏向微型創業。如果因為是這樣，你們可以放寬條件，讓年青人申請更方便，而不是減編基金，不是嗎？

李眉蓁強調，青年局獲編的2.1億預算，高雄市連開一條馬路的錢都比青年局年度預算多。請問2.1億的經費能做什麼事？恐怕只能拿來養人而已，青年局人事費用扣除人事預算後剩下多少錢能做事？

(中時新聞網)